Самсонова отказалась от продолжения матча с Бадосой на турнире в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира в Вашингтоне. Она по ходу первого сета отказалась от продолжения матча с испанкой Паулой Бадосой.

Спортсменки провели на корте 49 минут. Испанка 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У россиянки — 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

Следующей соперницей Бадосы будет Эмма Радукану из Великобритании.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания, WC) — Людмила Самсонова (Россия, 3) — 6:2 отказ 2-го игрока