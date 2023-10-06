Самсонова победила Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Сегодня, 13:06
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:3, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут.
Россиянка 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Остапенко 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
В 1/2 финала турнира 24-летняя Самсонова встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 13) — 6:3, 6:2