Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал Пекина-2023

Сегодня, 13:20
Россиянка Людмила Самсонова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Пекине — 7:6 (9:7), 6:3. Матч длился 1 час 42 минуты.
Россиянка сделала за игру 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
Самсонова вышла в 7 финал в карьере. Ранее она побеждала в Берлине-2021, Вашингтоне-2022, Кливленде-2022, Токио-2022.
В финале Пекина-2023 россиянка встретится с полькой Игой Свентек.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 7:6 (9:7), 6:3