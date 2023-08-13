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Сегодня, 22:24

Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports
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Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 1:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты.

Самсонова сделала за игру 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В финале россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 1:6, 6:1, 6:2

Теннис
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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