Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале

Сегодня, 22:24
Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 1:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты.
Самсонова сделала за игру 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
В финале россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 1:6, 6:1, 6:2