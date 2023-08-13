Самсонова победила Рыбакину и вышла в финал турнира в Монреале

Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) — 1:6, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 44 минуты. Самсонова сделала за игру 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Рыбакиной — 11 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов. В финале россиянка встретится с американкой Джессикой Пегулой. Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Людмила Самсонова (Россия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 1:6, 6:1, 6:2