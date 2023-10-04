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Сегодня, 12:13

Самсонова победила украинку Костюк в третьем круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото AFP
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Россиянка Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк в третьем круге турнира в Пекине — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5. Матч длился 2 часа 57 минут.

В третьем сете россиянка переломила ход игры, уступая 0:3 в партии.

Самсонова за игру сделала 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. У Костюк — 8 эйсов, 12 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Самсонова вышла в четвертьфинал и сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Людмила Самсонова (Россия) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:5

Теннис
Людмила Самсонова
Марта Костюк
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