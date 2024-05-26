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Сегодня, 09:50

Самсонова поднялась на 15 строчек в WTA

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 15 позиций в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) в обновленной версии.

На прошлой неделе теннисистка дошла до полуфинала турнира в Страсбурге, поднялась с 50-й на 35-ю позицию. Лучшей среди россиянок остается Дарья Касаткина, сохранившая за собой 11-е место. Вероника Кудерметова опустилась на три строчки вниз, став 48-й.

Касаткина опустилась с 11-го на 13-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

Лидирует в чемпионской гонке WTA полька Ига Свентек.

Чемпионская гонка WTA, версия от 26 мая:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 5335;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3928;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583;

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2857;

5 (5). Кори Гауфф (США) — 2383;

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2070;

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 1889;

8 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 1710;

9 (9). Марта Костюк (Украина) — 1695;

10 (10). Мария Саккари (Греция) — 1591;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1543;

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 1511...

16 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1253...

18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1143...

30 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 767...

34 (33). Мирра Андреева (Россия) — 647;

35 (50). Людмила Самсонова (Россия) — 628...

48 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 469.
Теннис
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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Касаткина опустилась на 13-е место в рейтинге WTA