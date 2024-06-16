Самсонова — о возвращении Андрееску: «Не представляю, через что тебе пришлось пройти»

Российская теннисистка Людмила Самсонова после победы на турнире WTA-250 в Хертогенбосе поддержала свою соперницу о финалу, канадку Бьянку Андрееску.

«Поздравляю с возвращением. Знаю, это тяжело. Не могу представить, через что тебе пришлось пройти. Прежде всего, ты замечательный человек», — сказала Самсонова после матча.

Андрееску начала выступать на турнирах WTA в мае 2024 года после стрессового перелома позвоночника, из-за которого она не играла с турнира в Монреале. состоявшегося в начале августа 2023 года.

В финале в Хертогенбосе Самсонова обыграла Андрееску в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:5. Это пятая победа россиянки на турнирах WTA в одиночном разряде.