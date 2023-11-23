Самсонова — о возможности поужинать с любым человеком в истории: «Джордан»

Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала о любимых фильмах и выбрала, с кем известных личностей она хотела бы поужинать.

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— Мне понравились документальные фильмы про Усэйна Болта, Леброна Джеймса, Майкла Джордана, сестер Уильямс. Я смотрела много фильмов про великих спортсменов.

— Фильм, который заставил прослезиться?

— «Хатико».

— Кто икона стиля?

— Из мира спорта назову Марию Шарапову. Если в целом, то надо хорошо подумать об этом. Не готова ответить.

— Есть ли сериал/фильм, который вы готовы пересматривать?

— Мне нравятся фильмы «Диснея». Хотя я и старовата для них, но посмотрела бы их все еще раз.

— Если бы можно было выбрать одно блюдо на всю жизнь, то что бы это было?

— Суши.

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Майкл Джордан, — сказала Самсонова «СЭ»,

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».