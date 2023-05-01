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Сегодня, 14:00

Самсонова проиграла румынке Бегу в четвертом круге турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии в четвертом круге турнира в Мадриде — 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Самсонова не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бегу 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге румынская теннисистка сыграет с победительницей пары Паула Бадоса (Испания, 26) — Мария Саккари (Греция, 9).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 31) — Людмила Самсонова (Россия, 14) — 6:4, 6:4

Теннис
Ирина-Камелия Бегу
Людмила Самсонова
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