Самсонова — о победе над Соболенко: «Я невероятно счастлива, она — потрясающий игрок»

Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко во втором круге турнира в Гвадалахаре.

«Я думаю, мы сегодня провели потрясающий матч. Очень тяжело играть против Арины. Для меня она потрясающий игрок. Когда выхожу на корт, я стараюсь изо всех сил, и сегодня был мой день. Я невероятно счастлива. Удивительно, что произошло за последние три месяца этого года. Это невероятно. Постараюсь сохранить концентрацию до конца», — цитирует пресс-служба WTA Самсонову.

В третьем круге турнира россиянка сыграет с Марией Боузковой из Чехии.