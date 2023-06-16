Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосе во время матча четвертьфинала

Российская теннисистка Людмила Самсонова снялась из-за травмы с турнира в нидерландском Хертогенбосе во время второго сета четвертьфинала против белоруски Александры Соснович (6:7 (4:7), 1:3 отказ 2-го игрока).

Продолжительность встречи составила 1 час и 40 минут. 24-летняя россиянка выполнила три подачи навылет при 10 двойных ошибках. У Соснович — две подачи навылет и три двойных ошибки.

В полуфинале турнира WTA-250 29-летняя Соснович сыграет с победителем в противостоянии Эмина Бектас (США, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 4).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава. Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александра Соснович (Белоруссия, 7) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 7:6 (7:4), 3:1 отказ 2-го игрока