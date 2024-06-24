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Сегодня, 15:06

Самсонова вышла во второй круг турнира в Германии

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Россиянка Людмила Самсонова в матче первого круга турнира WTA Bad Homburg Open в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:1.

В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/badhomburg/2024/
Людмила Самсонова
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