Самсонова вышла во второй круг турнира в Германии

Россиянка Людмила Самсонова в матче первого круга турнира WTA Bad Homburg Open в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:1. В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция). Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия) Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Людмила Самсонова (Россия, 2) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1