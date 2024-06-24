Самсонова вышла во второй круг турнира в Германии

Сегодня, 15:06
Россиянка Людмила Самсонова в матче первого круга турнира WTA Bad Homburg Open в двух сетах обыграла испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:1.
В следующем круге Самсонова сыграет с победительницей встречи Катержина Синякова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 2) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1