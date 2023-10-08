Самсонова встретится со Светнек в финале турнира WTA в Пекине 8 октября

Российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с представительницей Польши Игой Светнек в финале турнира WTA в Пекине в воскресенье, 8 октября. Ориентировочное время начала матча — не ранее 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Свентек. Смотреть противостояние можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

По ходу турнира Самсонова победила американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), чешку Петру Квитову (6:4, 7:5), украинку Марту Костюк (6:4, 6:7, 7:5), латвийку Елену Остапенко (6:3, 6:2) и казахстанку Елену Рыбакину (7:6, 6:3).

Свентек в Пекине прошла Сару Соррибес-Тормо (6:4, 6:3), француженку Варвару Грачеву (6:4, 6:1), польку Магду Линетт (6:1, 6:1), француженку Каролин Гарсия (6:7, 7:6, 6:1) и американку Коко Гауфф (6:2, 6:3).

В истории очных противостояний лидирует бывшая первая ракетка мира — 2:0.