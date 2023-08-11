Самсонова сыграет с Бенчич в четвертьфинале турнира в Монреале

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

В третьем круге 13-я ракетка мира Бенчич в трех сетах победила чешку Петру Квитову — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут.

Игра между Бенчич и Самсоновой пройдет 12 августа. Счет в личных встречах 3-1 в пользу россиянки.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Петра Квитова (Чехия, 7) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:1