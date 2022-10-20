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Сегодня, 06:54

Самсонова сыграет с Боузковой в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Чешская теннисистка Мария Боузкова одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:1.

Следующей соперницей чешки будет российская теннисистка Людмила Самсонова.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 6:1

Слоан Стивенс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:4, 6:4

Мэдисон Кис (США, 13) — Айла Томлянович (Австралия) — 3:6, 6:4, 6:3

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания, 1) — 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
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Рыбакина проиграла во втором круге турнира в Гвадалахаре