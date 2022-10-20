Самсонова сыграет с Боузковой в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Сегодня, 06:54
Чешская теннисистка Мария Боузкова одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:1.
Следующей соперницей чешки будет российская теннисистка Людмила Самсонова.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 6:1
Слоан Стивенс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:4, 6:4
Мэдисон Кис (США, 13) — Айла Томлянович (Австралия) — 3:6, 6:4, 6:3
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания, 1) — 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока