Самсонова сыграет с Боузковой в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Чешская теннисистка Мария Боузкова одержала победу во втором круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она переиграла колумбийку Камилу Осорио — 6:3, 6:1. Следующей соперницей чешки будет российская теннисистка Людмила Самсонова. Гвадалахара (Мексика) Турнир WTA Guadalajara Open Akron Призовой фонд 2 527 250 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Мария Боузкова (Чехия) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:3, 6:1 Слоан Стивенс (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:4, 6:4 Мэдисон Кис (США, 13) — Айла Томлянович (Австралия) — 3:6, 6:4, 6:3 Виктория Азаренко (Белоруссия) — Паула Бадоса (Испания, 1) — 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока