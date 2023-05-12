Самсонова сыграет с Векич в третьем круге турнира в Риме

Сегодня, 16:29
Хорватская теннисистка Донна Векич обыграла белоруску Александру Соснович во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 16 минут.
В третьем круге турнира Векич встретится с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Донна Векич (Хорватия, 21) — Александра Соснович (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:3