Самсонова уступила Анисимовой в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка уступила американке российского происхождения Аманде Анисимовой в двух сетах — 5:7, 3:6.

Во втором круге турнира Анисимова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 6:3