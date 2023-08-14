Самсонова уступила Пегуле в финале турнира в Монреале

Сегодня, 02:06
Российская теннисистка Людмила Самсонова в финале турнира в Монреале уступила американке Джессике Пегуле со счетом 1:6, 0:6.
Встреча продолжалась 50 минут. На счету Самсоновой 6 двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. У Пегулы 5 эйсов, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.
Для 29-летней Пегулы это первый трофей в 2023 году и третий — в карьере.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Джессика Пегула (США, 4) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 6:1, 6:0