Самсонова в четвертьфинале турнира в Цинциннати сыграет с Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге турнира в Цинциннати обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 26-летней белоруски 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале Собооленко встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой. Цинциннати (США) Турнир WTA Cincinnati Open Призовой фонд 3 211 715 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элина Свитолина (Украина) — 7:5, 6:2