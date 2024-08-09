Самсонова в паре с Яфань проиграли во втором круге турнира в Торонто

Сегодня, 01:41
Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с китаянкой Ван Яфань проиграли во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В трех сетах они потерпели поражение от американок Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндз — 3:6, 7:5, 6:10.
Матч продолжался 1 час 34 минуты.
Следующими соперницами американской пары будут Цзян Синьюй и У Фансыэнь.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США, 7) — Людмила Самсонова/Ван Яфань (Россия/Китай) — 6:3, 5:7, 10:6