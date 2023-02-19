Самсонова в трех сетах обыграла Бадосу в матче первого круга турнира в Дубае

Сегодня, 17:19
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Паулу Бадосу из Испании в матче первого круга турнира WTA 1000 в Дубае.
Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4. Теннисистки провели на корте 3 часа 22 минуты.
15-я ракетка мира Самсонова 12 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 20-й ракетки Бадосы 4 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Паула Бадоса (Испания) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:4
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:1
Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:3, 6:4