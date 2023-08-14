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Сегодня, 04:43

Самсонова впервые стала первой ракеткой России

Сергей Разин
корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
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WTA на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Россиянка Людмила Самсонова после выхода в финал турнира в Монреале поднялась на 12-е место и впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, занимающую 13-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась на 16-м месте, Екатерина Александрова — 21-я, Анастасия Потапова — 27-я. Анна Блинкова опустилась на три позиции и расположилась на 37-м месте.

Первая десятка осталась без изменений: лидирует Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.

Людмила Самсонова
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