Самсонова вышла во второй круг парного турнира в Торонто

Российская теннисистка Людмила Самсонова вместе с китаянкой Ван Яфань в первом круге турнира в Торонто обыграли американку Алисию Паркс и голландку Бибиан Схофс со счетом 6:4, 3:6, 10:5.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету Самсоновой и Яфань 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Самсонова и Яфань встретятся с победительницей матча София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — Ребекка Марино/Марина Стакушич (Канада).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова/Ван Яфань (Россия/Китай) — Алисия Паркс/Бибиан Схофс (США/Нидерланды) — 6:4, 3:6, 10:5