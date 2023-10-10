Самсонова вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв немку Марию

Сегодня, 13:47
Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира в Чжэнчжоу.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.
Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету немки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет против победительницы матча Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия, Q).
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 11) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3