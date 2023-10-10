Самсонова вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв немку Марию

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира в Чжэнчжоу.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету немки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет против победительницы матча Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия, Q).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 11) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3