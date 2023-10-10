Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:47

Самсонова вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу, обыграв немку Марию

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Людмила Самсонова в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира в Чжэнчжоу.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету немки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Во втором круге турнира Самсонова сыграет против победительницы матча Чжу Линь (Китай) — Лаура Зигемунд (Германия, Q).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 11) — Татьяна Мария (Германия) — 6:3, 6:3

Теннис
Людмила Самсонова
Обсудить
Читайте также
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
«Как и многим иностранцам, Шупо-Мотингу нравится русский язык». Интервью Ондуа перед матчем с Россией
В Уфе мать нашла тело дочери-подростка в багажнике машины
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахимова обыграла Грачеву и вышла во второй круг турнира в Гонконге