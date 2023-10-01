Самсонова вышла во второй круг турнира в Пекине

Россиянка Людмила Самсонова победила американку Алисию Паркс в первом круге турнира в Пекине (Китай) — 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 1 минуту. Самсонова за игру сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Паркс — 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 4 из 13 реализованных брейк-пойнта. Соперницей Самсоновой во втором круге станет победительница матча Петра Квитова (Чехия, 12) — Ван Сиюй (Китай, WC). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 127 389 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Людмила Самсонова (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 7:6 (7:4)