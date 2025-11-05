Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного Итогового турнира

5 ноября, 16:33
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс победили итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини в матче группового этапа Итогового турнира WTA в парном разряде — 6:3, 6:3.
Встреча длилась 1 час 21 минуту. Кудерметова и Мертенс 3 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Российско-бельгийский дуэт одержал вторую победу на групповом этапе и вышел в полуфинал Итогового турнира.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Мартины Навратиловой
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 4) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 1) — 6:3, 6:3
Дмитрий Ушкачев
У Паолини итоговый не задался. Веронике и Элизе - финала (как минимум).
05.11.2025
Алехандрохорс
Молодцы Элиза и Вероника. Надрали зад первым сеяным!
05.11.2025