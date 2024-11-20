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Сегодня, 22:17

Сборная Италии впервые с 2013 года выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Алина Савинова
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Сборная Италии стала победителем международных женских командных соревнований «Кубок Билли Джин Кинг» — 2024.

В финальном противостоянии итальянки одержали победу над Словакией (2:0). В первом одиночном матче Лючия Бронцетти обыграла Викторию Грунчакову со счетом 6:2, 6:4, а во второй встрече Ясмин Паолини оказалась сильнее Ребекки Шрамковой (6:2, 6:1).

Италия выиграла Кубок Билли Джин Кинг в пятый раз в своей истории. До этого команда побеждала в турнире в 2006, 2009, 2010 и 2013 годах.

Малага (Испания)

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Словакия — Италия

Виктория Грунчакова — Лючия Бронцетти — 2:6, 4:6

Ребекка Шрамкова — Ясмин Паолини — 2:6, 1:6

Ясмин Паолини

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