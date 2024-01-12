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Сегодня, 19:26

Селиваненко назвал причины выхода Касаткиной в финал турнира в Аделаиде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от выступления российской теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире в австралийской Аделаиде.

«У многих теннисистов есть любимые турниры, на которых им из года в год улыбается удача. У Касаткиной они тоже есть. Турнир в Аделаиде — один из них. А то, что второй год подряд снимается соперница Дарьи, с одной стороны, совпадение. А с другой, накануне Открытого чемпионата Австралии многие теннисисты пытаются поберечь себя. И если есть какие-то признаки повреждения, то спортсмены очень внимательно к этому относятся и стараются взять несколько лишних дней на восстановление», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

13 января Касаткина встретится с Еленой Остапенко из Латвии в финале турнира.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/tennis/11450126-selivanenko-nazval-prichiny-vyhoda-kasatkinoj-v-final-turnira-v-adelaide.html
Теннис
Дарья Касаткина
Елена Остапенко
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