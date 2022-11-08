Селиваненко назвал увлекательным матч Кудерметовой и Мертенс в финале Итогового турнира WTA

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс на Итоговом турнире WTA в парном разряде.

В финале девушки обыграли чешскую пару Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (6:2, 4:6, 11:9).

«Надо поздравить Веронику с достойным завершением длинного и тяжелого сезона, в котором были и успехи, и поражения. А этот увлекательный и полный драматизма матч стал замечательной победной точкой в году. В финальной встрече были постоянные «качели», и все решилось буквально на последних мячах. Относительно переломного момента на супер-тай-брейке, когда Вероника и Элизе уступали 2:7 — спортсмены высокого уровня тем и отличаются, что в критической ситуации забывают про счет и играют каждый мяч как решающий. Умение не держать счет в голове — это и есть та черта, которая выделяет больших мастеров и победителей», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Он также отметил, что на решающем тай-брейке Кудерметова и Мертенс вначале уступали, а потом сумели вернуться в игру и победить. По его словам, теперь спортсменки могут отправиться на отдых в хорошем настроении.

Для Кудерметовой и Мертенс это третий совместный титул в парном разряде. Ранее они побеждали на турнирах в Стамбуле и Дубае. Также этот дуэт впервые стали победительницами Итогового турнира WTA.