Селиваненко объяснил, почему Самсонова уступила в финале турнира в Монреале

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от встречи российской теннисистки Людмилы Самсоновой, занимавшей на тот момент 18-е место в рейтинге WTA, с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США в финале турнира в канадском Монреале.

«В теннисе все может перевернуться за несколько розыгрышей. В первом сете полуфинала казалось, что у Самсоновой нет шансов против Рыбакиной. Однако три двойные ошибки подряд Елены — и игра пошла в другую сторону. А Людмила полностью использовала свои шансы. В финале же Пегула действовала безупречно и не дала Самсоновой возможности переломить ход встречи. А у Людмилы просто закончились запасы сил и энергии после несколько тяжелых длительных матчей и переносов. Джессика была в финале лучше и победила заслуженно. А разговоры о том, что было бы, если бы Самсонова не играла два матча в день, не имеют смысла. Усталость, естественно, давала о себе знать. Но это был лишь один из факторов», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Самсонова проиграла в финале третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США со счетом 1:6, 0:6. 24-летняя теннисистка после выхода в финал турнира в Монреале поднялась на 12-е место и впервые в карьере стала первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, занимающую 13-ю строчку.