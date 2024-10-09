Селиваненко: «Мирра и Эрика Андреевы уже на том уровне, когда на корте думают только об игре»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча между Миррой и Эрикой Андреевыми во втором круге турнира WTA в Ухане (Китай).

«С одной стороны, для Мирры и Эрики это первый опыт игры друг против друга на таком уровне, но с другой — они обе вышли на тот уровень профессионализма, когда, выходя на корт, думаешь только об игре.

Стимулов для победы достаточно у каждой из сестер, но в любом случае это просто очередной матч в их карьере», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Матч между Миррой и Эрикой Андреевыми пройдет 9 октября, начало — в 13.00 (мск).