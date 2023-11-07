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Сегодня, 17:11

Селиваненко — о победе Звонаревой и Зигемунд в итоговом турнире WTA: «Они заслуженно стали одной из сильнейших пар в мире»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд в финале Итогового турнира WTA в парном разряде над американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес (6:4. 6:4).

«Вера и Лаура в этом сезоне заслуженно стали одной из сильнейших пар в мире, демонстрируя уверенную и волевую игру. А сама Вера в очередной раз показала всем пример преданности и любви к теннису», — сказал Селиваненко «СЭ».

Россиянка и немка завоевали четвертый совместный титул в этом году. Ранее они выиграли турниры в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).

Теннис
Вера Звонарева
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