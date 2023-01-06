Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:14

Селиваненко — о поражении Кудерметовой: «Не всегда побеждает тот, кто является фаворитом на бумаге»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Вероники Кудерметовой в матче против Ирины-Камелии Бегу в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 5:7, 4:6.

«Результат любой игры складывается из нюансов. В рейтинге Вероника стоит выше, но Бегу — очень непростой соперник, имеющий большой опыт. Это теннис. В этой игре не всегда побеждает тот, кто является фаворитом на бумаге», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Бегу сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Теннис
Вероника Кудерметова
Ирина-Камелия Бегу
1
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кудерметова проиграла Бегу в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде

Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Аделаиде