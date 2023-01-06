Селиваненко — о поражении Кудерметовой: «Не всегда побеждает тот, кто является фаворитом на бумаге»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение Вероники Кудерметовой в матче против Ирины-Камелии Бегу в четвертьфинале турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 5:7, 4:6.

«Результат любой игры складывается из нюансов. В рейтинге Вероника стоит выше, но Бегу — очень непростой соперник, имеющий большой опыт. Это теннис. В этой игре не всегда побеждает тот, кто является фаворитом на бумаге», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Бегу сыграет с белоруской Ариной Соболенко.