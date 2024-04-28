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28 апреля, 22:59

Селиваненко ответил, повлиял ли камбэк Касаткиной в прошлом матче на ее игру с Павлюченковой

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о победе россиянки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в 1/16 финала турнира в Мадриде.

«Согласен ли я, что камбэк в прошлом круге со счетом 2:5 напрямую повлиял на уверенность Касаткиной в этом матче? Что касается взаимосвязи победы сегодня и хода предыдущего ее матча, то в теннисе напрямую вряд ли что-то влияет само по себе, в отрыве от всех остальных факторов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

За выход в четвертьфинал турнира Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Источник: Vprognoze
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
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