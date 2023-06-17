Селиваненко поделился ожиданиями от российского финала на турнире в Хертогенбосе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко считает принципиальным российский финал на турнире в Хертогенбосе.

«Екатерина и Вероника уверенно прошли по сетке турнира и хорошо приспособились к траве в Хертогенбосе. Такие матчи всегда интересны и принципиальны», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В финале турнира в Хертогенбосе встретятся россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Матч пройдет в воскресенье, 18 июня. Александрова является действующей чемпионкой турнира.