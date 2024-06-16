Селиваненко поздравил Самсонову с выходом в финал турнира в Хертогенбосе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поздравил теннисистку Людмилу Самсонову, победившую соотечественницу Екатерину Александрову в полуфинале турнира в Хертогенбосе (6:3, 6:7 (1:7), 6:1).

«Отличный результат! Для Люды этот сезон складывался непросто, поэтому выход в финал такого турнира отличный результат при ее классной игре», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале турнира в Нидерландах Самсонова сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску. Матч состоится 16 июня, начало — в 15.30 мск.

Константин Передерий