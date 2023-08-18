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Сегодня, 12:50

Селиваненко прокомментировал поражение Касаткиной от Соболенко на турнире в Цинциннати

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о матче между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и Ариной Соболенко из Белоруссии в рамках третьего круга турнира в Цинциннати.

«Поражение от Соболенко — это не тот результат, о котором нужно особо сожалеть. Хотя Касаткина имеет опыт побед над Ариной. Дарья знает, какие у нее есть инструменты для того, чтобы обыгрывать таких соперниц. На этот раз использовать их не получилось, и Соболенко оказалась объективно сильнее. Матч получился не очень продолжительным», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Касаткина уступила Соболенко в третьем круге «мастерса» в Цинциннати со счетом 3:6, 3:6. Следующей соперницей белорусской теннисистки станет Онс Жабер из Туниса.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11072537-selivanenko-obyasnil-pochemu-kasatkina-ustupila-sobolenko-na-turnire-v-cincinnati.html
Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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