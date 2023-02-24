Селиваненко: «У Кудерметовой и Самсоновой есть все основания претендовать на лидерство в парном разряде»

Вице-президент федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выступление россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой в парном разряде турнира в Дубае. Российские теннисистки вышли полуфинал.

«У Вероники и Людмилы есть все основания претендовать на лидерство. Обе они имеют опыт парной игры на самом высоком уровне, их технический и тактический арсенал в совокупности позволяет им стать одной из сильнейших пар мира.

При правильном планировании совмещение одиночного и парного разряда только помогает. Примеров таких достаточно много. Ну а если вспомнить историю, то такие легенды как Джон Макинрой и Мартина Навратилова играли и выигрывали и в одиночке, и в паре, и в миксте. Поэтому сейчас стимулирование ведущих игроков играть в парном разряде является одной из постоянных тем обсуждения руководством мирового тенниса», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.