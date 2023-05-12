Селиваненко заявил, что Свентек переиграла Павлюченкову по всем статьям

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал матч второго круга турнира в Риме, в котором Ига Свентек обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 6:0, 6:0.

«Ига переиграла Настю по всем статьям и имела подавляющее преимущество во всех элементах игры. Если Ига в своей лучшей форме, то, для того чтобы играть с ней на равных, сопернику необходимо играть безошибочно и пытаться держать инициативу. Как играла Арина в финале Рима. Вопрос в стабильности такой игры и сколько матчей подряд ты можешь так играть. Теннис тем и отличается, что в нем в одном отдельно взятом матче может произойти что угодно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).