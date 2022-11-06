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Сегодня, 12:32

Селиваненко заявил, что в матче Касаткина — Гарсия все решилось в последние мгновения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от француженки Каролин Гарсии (6:4, 1:6, 6:7) в матче Итогового турнира WTA, которое не позволило россиянке выйти в полуфинал.

«Разочарование Даши понятно, она была в двух мячах от победы. Но это теннис, и Даша и Каролина были одинаково достойны победить, все решалось в последних мгновениях. Сам матч получился увлекательным, один розыгрыш на матчболе чего стоит», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

25-летняя россиянка проиграла со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Из группы Трэйси Остин в плей-офф вышли Ига Свентек и Каролин Гарсия, из группы Нэнси Ричи — Мария Саккарии Арина Соболенко.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/rossiyskaya-tennisistka-darya-kasatkina-emocionalno-prokommentirovala-nevyhod-v-polufinal-itogovogo-turnira-wta-1994450/
Теннис
Дарья Касаткина
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