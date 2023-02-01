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Сегодня, 15:52

Серена об уходе из тенниса: «Пенсия — такое громкое слово. Не думаю, что оно мне подходит»

Серена Уильямс не считает завершение карьеры выходом на пенсию
Ана Горшкова
Корреспондент
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23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс не считает завершение карьеры выходом на пенсию.

«Я развиваюсь, потому что пенсия — это другое. Ты вешаешь на гвоздь перчатки, ракетку, уходишь из клуба, все что угодно, выключаешь компьютер, а потом просто расслабляешься, в основном наслаждаешься жизнью, а это не мой случай. Просто, на мой взгляд, «пенсия» — такое громкое слово для человека моего возраста, и я не думаю, что оно мне подходит. В любом случае, я никогда не вписывалась в рамки», приводит слова Серены CBS Mornings.

Также 41-летняя теннисистка рассказала, что ей трудно найти время на отдых.

«Мне так трудно расслабиться. Я не умею расслабляться. Мне нужно запланировать это в расписании (смеется). Я не шучу», — отметила Серена.

Уильямс завершила карьеру в начале сентября 2022 года после поражения от австралийки Айле в матче третьего круга US Open.

Теннис
Серена Уильямс
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