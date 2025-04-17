Серена Уильямс призналась, что шокирована попаданием в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года, по версии Time

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс прокомментировала попадание в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года, по версии журнала Time.

«Для меня большая честь, и, честно говоря, я немного шокирована тем, что меня назвали одной из 100 самых влиятельных людей, по версии Time. Я действительно люблю то, чем занимаюсь, и все то, чего добилась. С нетерпением жду возможности использовать свой бизнес для оказания весомого вклада. Давайте продолжать менять мир к лучшему», — написала теннисистка в социальной сети.

Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров WTA. Она занимает второе место в истории по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде (23).

Американка объявила о завершении карьеры в 2022 году.