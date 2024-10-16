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Сегодня, 10:45

Серена Уильямс в этом году перенесла процедуру по удалению кисты

Алина Савинова
Серена Уильямс.
Фото Global Look Press
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Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи.

«В мае я обнаружила шишку на шее. Я сразу же поехала к врачу, сделала МРТ, где было обнаружено, что у меня киста шеи. Мне сказали, что ее можно не удалять, если не захочу. Я не захотела, но шишка продолжала расти», — написала Уильямс в своих соцсетях.

Спортсменка отметила, что, когда киста достигла больших размеров, она все же приняла решение удалить ее.

«Она была размером с грейпфрут и могла инфицироваться или, что хуже, протечь. Вот я ее и удалила. Мне повезло, что все прошло хорошо и я здорова», — добавила теннисистка.

43-летняя Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и женском парном разрядах, а также обладательницей карьерного «Золотого шлема». Всего она выиграла 38 турниров «Большого шлема».

3 сентября 2022 года американка сыграла свой последний матч в профессиональной карьере — во втором круге US Open она уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович.

Теннис
Серена Уильямс

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