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Сегодня, 13:52

Серена Уильямс высмеяла Шарапову на спортивной премии

Сергей Разин
корреспондент
Мария Шарапова и Серена Уильямс.
Фото Global Look Press
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Американская теннисистка Серена Уильямс на вручении спортивной премии ESPY-2024 посвятила песню россиянке Марии Шараповой.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она потрясающе блондинистая и очень высокая. Люди говорят, у нас вражда. И мы ведем себя грубо по отношению друг к другу... Но, вообще, я обыграла ее 20 раз», — пропела Уильямс на премии.

42-летняя Уильямс является экс-первой ракеткой мира. На ее счету 73 титула WTA и 23 победы на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

37-летняя Шарапова занимала первое место в рейтинге теннисисток. У нее 36 титулов WTA, из которых 5 титулов «Большого шлема».

Мария Шарапова
Серена Уильямс
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