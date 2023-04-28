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Сегодня, 22:49

Сестры Андреевы вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистка Эрика Андреева и Мирра Андреева вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

В первом круге они обыграли украинку Надежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн со счетом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:1.

В следующем раунде сестры Андреевы встретятся с парой Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 6).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Эрика Андреева/Мирра Андреева (Россия, WC) — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:1

Теннис
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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