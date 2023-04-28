Сестры Андреевы вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Сегодня, 22:49
Российские теннисистка Эрика Андреева и Мирра Андреева вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.
В первом круге они обыграли украинку Надежду Киченок и бельгийку Кимберли Циммерманн со счетом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:1.
В следующем раунде сестры Андреевы встретятся с парой Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 6).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Эрика Андреева/Мирра Андреева (Россия, WC) — Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 10:1