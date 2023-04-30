Сестры Андреевы выбыли во втором круге парного турнира в Мадриде

Сегодня, 13:34
Российский дуэт Эрика и Мирра Андреевы выбыли во втором круге парного турнира WTA в Мадриде. Сестры уступили паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия) со счетом 3:6, 5:7.
В следующем матче Дабровски и Стефани сыграют с победительницами встречи Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 6) — Эрика Андреева/Мирра Андреева (Россия, WC) — 6:3, 7:5