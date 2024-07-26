Тарпищев: «Андреевой до Олимпиады главное не перегрузиться физически в финале турнира в Румынии»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал участие 17-летней Мирры Андреевой в финале турнира WTA-250 в Румынии против соотечественницы Элины Аванесян.

«Ничего страшного, что Олимпиада уже стартует, а Андреева будет играть в финале. Нервная система должна работать. Но самое главное — не перегрузиться физически», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. В первом круге соревнований Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт.