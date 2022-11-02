Тарпищев: «Свентек играет на других скоростях, чем Касаткина, у которой проблема со второй подачей»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной от Иги Свентек в стартовом матче Итогового турнира WTA.

«Свентек играет на других скоростях, чем Дарья, у которой проблема с исполнением второй подачи. Были бы медленнее корты, была бы борьба. А так, ожидаемо Свентек довольно легко ее обыграла. Свентек пришла надолго, думаю, года три она будет доминировать. Дарья для своей игры сейчас занимает то место, которое ей реально по силам», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Касаткиной в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA проиграла Свентек со счетом 2:6, 3:6. В следующем матче россиянка встретится с француженкой Каролин Гарсией, а польская теннисистка сыграет с американкой Кори Гауфф.