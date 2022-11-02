Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:44

Тарпищев: «Свентек играет на других скоростях, чем Касаткина, у которой проблема со второй подачей»

Тарпищев отреагировал на поражение Касаткиной от Свентек в матче Итогового турнира WTA
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной от Иги Свентек в стартовом матче Итогового турнира WTA.

«Свентек играет на других скоростях, чем Дарья, у которой проблема с исполнением второй подачи. Были бы медленнее корты, была бы борьба. А так, ожидаемо Свентек довольно легко ее обыграла. Свентек пришла надолго, думаю, года три она будет доминировать. Дарья для своей игры сейчас занимает то место, которое ей реально по силам», — приводит слова Тарпищева Metaratings.ru.

Касаткиной в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA проиграла Свентек со счетом 2:6, 3:6. В следующем матче россиянка встретится с француженкой Каролин Гарсией, а польская теннисистка сыграет с американкой Кори Гауфф.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarpishchev-shvyentek-goda-tri-budet-dominirovat-ona-igraet-na-drugikh-skorostyakh-po-sravneniyu-s-k-1401901/
Теннис
Дарья Касаткина
Ига Свентек
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Селиваненко — о поражении Касаткиной от Свентек: «Ига — живой человек. Как у любого игрока, пик формы проходит»

Терюшков — о Касаткиной: «Она не является теннисисткой, которая представляет Россию»