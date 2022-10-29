Тарпищев считает, что игра Касаткиной на Итоговом турнире WTA будет зависеть от покрытия

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Чем быстрее покрытие, тем хуже для Касаткиной, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У нее нет второй подачи, и ей нужен медленный корт, чтобы появились шансы. Фаворитка здесь, понятно, Свентек. С Гауфф и Гарсией как будет играть — посмотрим, но, опять же, все будет зависеть от покрытия на турнире».

Касаткина на турнире выступит в группе «Трэйси Остин» с полькой Игой Свентек, американкой Коко Гауфф и француженкой Каролин Гарсия.

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.