Тарпищев об отношениях Калинской и Синнера: «Это популяризация России в мире»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пошутил об отношениях российской теннисистки Анны Калинской и первой ракетки мира Янника Синнера.

«[Отношения Калинской и Синнера] - это популяризация России в мире (улыбается). Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — цитирует Тарпищева matchtv.ru.

Ранее Калинская поддержала Синнера в соцсети после поражения теннисиста в полуфинале «Ролан Гаррос». В конце мая теннисисты подтвердили, что состоят в отношениях.