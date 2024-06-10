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Сегодня, 12:13

Тарпищев об отношениях Калинской и Синнера: «Это популяризация России в мире»

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пошутил об отношениях российской теннисистки Анны Калинской и первой ракетки мира Янника Синнера.

«[Отношения Калинской и Синнера] - это популяризация России в мире (улыбается). Конечно, здорово, что так. В мире тенниса такие отношения — это нормально абсолютно», — цитирует Тарпищева matchtv.ru.

Ранее Калинская поддержала Синнера в соцсети после поражения теннисиста в полуфинале «Ролан Гаррос». В конце мая теннисисты подтвердили, что состоят в отношениях.

Источник: matchtv.ru
Теннис
Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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